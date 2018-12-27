Трамп после визита в Ирак прилетел в Германию

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Президент США посетил американскую военную базу Рамштайн

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп после неожиданного визита в Ирак осуществил незапланированный визит в Германию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Die Welt.

Указано, что самолет американского лидера на обратном пути из Ирака приземлился на военной авиабазе Рамштайн.

Отмечается, что президент США в ходе этого незапланированного визита посетил американских военнослужащих. Указано, что после короткого разговора с офицерами на борту президентского самолета Трамп и его жена Мелания вошли в ангар, где их ждали военные США.

Также издание пишет, что американский президент поздоровался с военными и позировал вместе с женой для фотографий и селфи.

Напомним, парламентарии Ирака и лидеры шиитских военизированных формирований заявили, что неожиданный визит Трампа в страну является нарушением суверенитета государства.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп совершил визит в Ирак с необъявленным визитом. Газета The New York Times отмечала, что на территории Ирака американский лидер находился в среду.

Добавим также, у главы правительства Адиль Абдул-Махди не сообщают о том, принял ли премьер приглашение президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон.