Премьер Ирака еще не ответил на приглашение Трампа посетить Вашингтон

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп и Адиль Абдул-Махди обсудили вопросы безопасности по телефону

У премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди не сообщают о том, принял ли он приглашение президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Так, собеседники провели телефонный разговор.

Сообщается, что в офисе Абдул-Махди заявили в своем заявлении, что "различия во взглядах на договоренности" не позволили им встретиться тет-а-тет, но они обсудили вопросы безопасности и решение Трампа вывести войска США из Сирии по телефону.

В Белом доме отметили, что проблемы безопасности и короткое уведомление о поездке помешали им встретиться.

В канцелярии премьер-министра сказано, что иракский лидер пригласил президента посетить Багдад, а Трамп пригласил Абдель-Махди в Вашингтон. Но там не отмечено, принял ли Абдель-Махди приглашение.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп совершил визит в Ирак с необъявленным визитом.

Как писало РБК-Украина, США построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии. Базы будут расположены в стратегически важных точках иракско-сирийской границы.