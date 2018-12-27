ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Премьер Ирака еще не ответил на приглашение Трампа посетить Вашингтон

Новости » Политика    27.12.2018 - 02:04
Премьер Ирака еще не ответил на приглашение Трампа посетить Вашингтон
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп и Адиль Абдул-Махди обсудили вопросы безопасности по телефону

У премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди не сообщают о том, принял ли он приглашение президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Так, собеседники провели телефонный разговор.

Сообщается, что в офисе Абдул-Махди заявили в своем заявлении, что "различия во взглядах на договоренности"  не позволили им встретиться тет-а-тет, но они обсудили вопросы безопасности и решение Трампа вывести войска США из Сирии по телефону.  

В Белом доме отметили, что проблемы безопасности и короткое уведомление о поездке помешали им встретиться.

В канцелярии премьер-министра сказано, что иракский лидер пригласил президента посетить Багдад, а Трамп пригласил Абдель-Махди в Вашингтон. Но там не отмечено, принял ли Абдель-Махди приглашение.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп совершил визит в Ирак с необъявленным визитом.

Как писало РБК-Украина, США построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии. Базы будут расположены в стратегически важных точках иракско-сирийской границы.

Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом США построят военные базы в Ираке на границе с Сирией
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИракДональд ТрампВойна в Сирии
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь