Трамп після візиту в Ірак прилетів у Німеччину

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Президент США відвідав американську військову базу Рамштайн

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп після несподіваного візиту в Ірак здійснив незапланований візит до Німеччини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Die Welt.

Вказано, що літак американського лідера на зворотному шляху з Іраку приземлився на військовій авіабазі Рамштайн.

Зазначається, що президент США у ході цього незапланованого візиту відвідав американських військовослужбовців. Вказано, що після короткої розмови з офіцерами на борту президентського літака Трамп та його дружина Меланія увійшли в ангар, де на них чекали військові США.

Також видання пише, що американський президент привітався з військовими та позував разом із дружиною для фотографій та селфі.

Нагадаємо, парламентарі Іраку і лідери шиїтів воєнізованих формувань заявили, що несподіваний візит Трампа в країну є порушенням суверенітету держави.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп здійснив візит до Іраку з неоголошеним візитом. Газета The New York Times відзначала, що на території Іраку американський лідер знаходився у середу.

Додамо також, у глави уряду Аділь Абдул-Махді не повідомляють про те, чи прийняв прем'єр запрошення президента США Дональда Трампа відвідати Вашингтон.