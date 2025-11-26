Трамп про візит Зеленського до Вашингтона: він би хотів, але спочатку потрібно довести угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський знову хотів би прибути в Білий дім. Однак, додав він, для початку потрібно до кінця довести мирну угоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою журналісти запитали, чи очікує Трамп, що до нього приїде Володимир Зеленський, на що лідер США відповів:
"Він хотів би приїхати, але я думаю, що нам спочатку варто довести угоду до кінця. У нас хороші переговори. Ми почали з Росією, у нас тривають переговори з Росією. Україна тримається добре, думаю, вони задоволені цим, вони хочуть, щоб усе закінчилося... ми добиваємося прогресу", - сказав глава Білого дому.
Також Трамп знову заявив, що врегулював 8 воєн і думав, що питання з Україною буде найпростішим завдяки його стосункам із главою Кремля Володимиром Путіним. Однак він знову сказав, що між сторонами "дуже багато ненависті".
Нагадаємо, нещодавно в західних ЗМІ було опубліковано новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Він налічував 28 пунктів і, м'яко кажучи, був вигідним Росії та сприймався більше як капітуляція України.
З цієї причини в неділю, 23 листопада, в Женеві екстрено відбулася зустріч делегацій США, України та Європи, щоб доопрацювати і зробити документ більш вигідним для Києва.
За даними FT, документ було скорочено з 28 до 19 пунктів. Хоча Трамп під час спілкування з пресою натякнув, що план скоротився до 22 пунктів.
Після Женеви Київ і Вашингтон опублікували спільну заяву, в якій йшлося про те, що сторони розробили рамковий договір, а остаточні деталі будуть узгоджені на зустрічі Трампа і Зеленського.
Як писали в ЗМІ, та й сам Трамп обмовився - в України є термін до 27 листопада. Щоправда, в останньому спілкуванні з журналістами він сказав, що жодних дедлайнів не ставив.
Проте глава Офісу президента України Андрій Єрмак написав учора, що Зеленський готовий якомога швидше зустрітися з Трампом, додавши, що це може статися вже 27 числа.