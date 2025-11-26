Трамп про візит Зеленського до Вашингтона: він би хотів, але спочатку потрібно довести угоду

Під час спілкування з пресою журналісти запитали, чи очікує Трамп, що до нього приїде Володимир Зеленський, на що лідер США відповів:

"Він хотів би приїхати, але я думаю, що нам спочатку варто довести угоду до кінця. У нас хороші переговори. Ми почали з Росією, у нас тривають переговори з Росією. Україна тримається добре, думаю, вони задоволені цим, вони хочуть, щоб усе закінчилося... ми добиваємося прогресу", - сказав глава Білого дому.

Також Трамп знову заявив, що врегулював 8 воєн і думав, що питання з Україною буде найпростішим завдяки його стосункам із главою Кремля Володимиром Путіним. Однак він знову сказав, що між сторонами "дуже багато ненависті".