Президент США Дональд Трамп під час скасування санкцій проти Сирії в результаті "випадково" виключив зі списку обмежень деякі російські установи, банки та фізичних осіб. Серед іншого, з-під санкцій вийшов "Рособоронэкспорт", який постачає російську зброю іншим країнам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російське видання The Moscow Times.
Так, серед виключених з-під санкцій США опинився колишній президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) та ексголова Калмикії (суб'єкт РФ) Кірсан Ілюмжинов. У 2015 році Ілюмжинова звинуватили у підтримці режиму диктатора Башара Асада та заморозили його активи в США.
Окрім Ілюмжинова, США "випадково" виключили з-під санкцій:
Сам Ілюмжинов, пише видання, вже заявив, що готовий зустрітися з Трампом, подякувати йому та зіграти партію в шахи. За даними газети, Ілюмжинов взагалі людина з дивами - так, у 1997 році він заявляв, що його викрали іншопланетяни. Але це не завадило йому стати бізнесменом, керівником Калмикії та президентом ФІДЕ.
Зазначимо, що 30 червня Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, які діяли починаючи з 2004 року. При цьому в Білому домі заявляли, що санкції нібито збережені стосовно:
В Сирії привітали рішення США. Міністр закордонних справ Сирії Асад аль-Шибані заявив, що рішення Вашингтона сприятиме відновленню та розвитку країни, яка почала оговтуватися від багаторічної громадянської війни.
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