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Трамп вывел из-под санкций США Рособоронэкспорт и ряд банков из России: при чем здесь Сирия

Фото: режим Башара Асада в Сирии свергли в конце 2024 года (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп во время отмены санкций против Сирии в итоге "случайно" исключил из списка ограничений некоторые российские учреждения, банки и физических лиц. Среди прочего, из-под санкций вышел "Рособоронэкспорт", который поставляет российское оружие другим странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Moscow Times.

Так, среди исключенных из-под санкций США оказался бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и экс-глава Калмыкии (субъект РФ) Кирсан Илюмжинов. В 2015 году Илюмжинова обвинили в поддержке режима диктатора Башара Асада и заморозили его активы в США.

Кроме Илюмжинова, США "случайно" исключили из-под санкций:

  • Банк "Русский финансовый Альянс", владелец которого - вышеупомянутый Илюмжинов;
  • "Темпбанк" (лишен лицензии в России в 2017 году);
  • "Мир Бизнес Банк" - российское юридическое лицо подсанкционного иранского Bank Melli Iran;
  • российский государственный банк РФК-Банк;
  • федеральное государственное предприятие "Промсырьеимпорт";
  • связанная с РФ компания "Глобальные концепции групп";
  • связанная с РФ компания "СТГ Логистик";
  • связанная с РФ компания Global Vision Group;
  • связанная с РФ компания Maritime Assistance;
  • государственная компания "Рособоронэкспорт", которая является государственным посредником по экспорту и импорту вооружения.

Сам Илюмжинов, пишет издание, уже заявил, что готов встретиться с Трампом, поблагодарить его и сыграть партию в шахматы. По данным газеты, Илюмжинов вообще человек с причудами - так, в 1997 году он заявлял, что его похитили инопланетяне. Но это не помешало ему стать бизнесменом, руководителем Калмыкии и президентом ФИДЕ.

Снятие санкций с Сирии: что известно

Отметим, что 30 июня Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии, которые действовали начиная с 2004 года. При этом в Белом доме заявляли, что санкции якобы сохранены в отношении:

  • Башара Асада и его соратников;
  • нарушителей прав человека;
  • сирийских и международных наркоторговцев;
  • людей, причастных к деятельности по созданию химического оружия;
  • людей, связанных с ИГИЛ или его филиалами;
  • иранских доверенных лиц в Сирии.

В Сирии приветствовали решение США. Министр иностранных дел Сирии Асад аль-Шибани заявил, что решение Вашингтона будет способствовать восстановлению и развитию страны, которая начала оправляться от многолетней гражданской войны.

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Война в СирииСоединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияДональд Трамп