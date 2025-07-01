Кінець сезону – ціни вниз? Як зміниться вартість полуниці в липні

Сезон полуниці в Україні добігає кінця. Зазвичай у цей період купити ягоду можна за найвигіднішою ціною, проте наразі продавці не поспішають зі знижками.

Докладніше про те, чому вартість полуниці в Україні залишається високою, – в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Чи впаде ціна на полуницю наприкінці сезону?

Скільки зараз коштує полуниця на ринку та в супермаркеті?

Що вплинуло на врожай ягоди цього року?

Чи чекати ціни на полуницю нижче 100 грн?

Перший місяць літа залишився позаду, а з ним завершується й сезон полуниці в Україні. Ягоди з теплиць з'явилися в травні, у червні почала дозрівати полуниця з відкритого ґрунту, і саме на червень припав пік збору врожаю. На початку липня полуниця почне потроху "відходити".

Традиційно наприкінці сезону ціни на ягоду падають, адже пропозиція від господарств максимальна. Однак цього року ситуація виявилася іншою.

Як порівняти з травнем, вартість дійсно зменшилась, але все ще сягає понад 100 грн за кілограм і очікувати подальшого зниження не варто.

Як розповів у коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, наразі загальна гуртова ціна полуниці становить 100-130 грн/кг, імпортна може досягати й 160 грн/кг.

"Подешевшання полуниці вже не варто очікувати, бо пропозиція ягоди поступово почне зменшуватися в найближчі тижні. Сезон полуниці поступово закінчується", – каже експерт.

Фото: ціна на полуницю залишається високою (freepik.com)

Що сталося з врожаєм полуниці 2025

Несприятливі погодні умови навесні цього року призвели до затримки дозрівання врожаю та його загального скорочення.

Експерт УКАБ пояснює, що через прохолодну погоду останніми місяцями фіксувалося недозрівання ягоди, що вплинуло на загальну ціну на ринку.

Квітневі заморозки та нижчі за норму температури у травні призвели до затримки дозрівання ягід майже на два тижні, значних втрат ранніх сортів (від 30% до 100% у деяких господарствах) і зменшення пропозиції на ринку.

Зростання пропозиції у червні, коли вже масово збирають врожай з відкритого ґрунту, зазвичай сприяє зниженню цін. Однак цього року через обмежені врожаї, збільшення витрат на виробництво й логістику кардинального здешевлення не відбулося.

Як зазначалося на профільному порталі EastFruit, дефіцит полуниці на початку та в середині сезону призвів до високих цін, які виявилися на 22-45% вищими, ніж у 2024 році.

Які ціни на полуницю зараз

Полуниця на ринках та в супермаркетах на 30 червня 2025 у середньому коштувала від 120 до 200 грн/кг залежно від якості ягоди.

На оптовому ринку "Столичний" у Києві полуницю продавали за ціною 110-125 грн/кг, на ринку "Шувар" у Львові мінімальна оптова ціна становила 120 грн/кг.

У роздріб на ринках столиці вартість української полуниці з Одеси та Закарпаття на вихідних стартувала від 135 грн/кг.

Супермаркети пропонують ягоду за вищою ціною.

Скриншот silpo.ua

У мережі "Сільпо" можна купити полуницю як за 199 грн/кг, так і за 399 грн/кг. У продажу є ягода від українських господарств та імпортована з Польщі.

У продажу є ягода від українських господарств та імпортована з Польщі. У VARUS ціна за кілограм відбірної полуниці становить 199,9 грн/кг ;

; У Novus ціна на вагову полуницю – 199 грн/кг. Є фасована у кошиках за 149 грн (500 г) та 74,9 грн (250 г) :

: У мережі "Фора" полуниця на вагу також коштує 199,9 грн/кг, у кошику 250 г – 89,9 грн.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, публікація порталу EastFruit, дані мереж супермаркетів, сайт ринку "Шувар", канал ринку "Столичний" у Telegram.