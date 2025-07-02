Президент США Дональд Трамп під час скасування санкцій проти Сирії в результаті "випадково" виключив зі списку обмежень деякі російські установи, банки та фізичних осіб. Серед іншого, з-під санкцій вийшов "Рособоронэкспорт", який постачає російську зброю іншим країнам.

Так, серед виключених з-під санкцій США опинився колишній президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) та ексголова Калмикії (суб'єкт РФ) Кірсан Ілюмжинов. У 2015 році Ілюмжинова звинуватили у підтримці режиму диктатора Башара Асада та заморозили його активи в США.

Окрім Ілюмжинова, США "випадково" виключили з-під санкцій:

Банк "Русский финансовый Альянс", власний якого - вищезгаданий Ілюмжинов;

"Темпбанк" (позбавлено ліцензії в Росії у 2017 році);

"Мир Бизнес Банк" - російська юридична особа підсанкційного іранського Bank Melli Iran;

російський державний банк РФК-Банк;

федеральне державне підприємство "Промсырьеимпорт";

пов'язана з РФ компанія "Глобальные концепции групп";

пов'язана з РФ компанія "СТГ Логистик";

пов'язана з РФ компанія Global Vision Group;

пов'язана з РФ компанія Maritime Assistance;

державна компанія "Рособоронэкспорт", яка є державним посередником з експорту та імпорту озброєння.

Сам Ілюмжинов, пише видання, вже заявив, що готовий зустрітися з Трампом, подякувати йому та зіграти партію в шахи. За даними газети, Ілюмжинов взагалі людина з дивами - так, у 1997 році він заявляв, що його викрали іншопланетяни. Але це не завадило йому стати бізнесменом, керівником Калмикії та президентом ФІДЕ.