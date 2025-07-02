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Трамп вивів з-під санкцій США Рособоронекспорт та низку банків з Росії: до чого тут Сирія

США, Середа 02 липня 2025 18:05
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Трамп вивів з-під санкцій США Рособоронекспорт та низку банків з Росії: до чого тут Сирія Фото: режим Башара Асада в Сирії повалили наприкінці 2024 року (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп під час скасування санкцій проти Сирії в результаті "випадково" виключив зі списку обмежень деякі російські установи, банки та фізичних осіб. Серед іншого, з-під санкцій вийшов "Рособоронэкспорт", який постачає російську зброю іншим країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російське видання The Moscow Times.

Так, серед виключених з-під санкцій США опинився колишній президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) та ексголова Калмикії (суб'єкт РФ) Кірсан Ілюмжинов. У 2015 році Ілюмжинова звинуватили у підтримці режиму диктатора Башара Асада та заморозили його активи в США.

Окрім Ілюмжинова, США "випадково" виключили з-під санкцій:

  • Банк "Русский финансовый Альянс", власний якого - вищезгаданий Ілюмжинов;
  • "Темпбанк" (позбавлено ліцензії в Росії у 2017 році);
  • "Мир Бизнес Банк" - російська юридична особа підсанкційного іранського Bank Melli Iran;
  • російський державний банк РФК-Банк;
  • федеральне державне підприємство "Промсырьеимпорт";
  • пов'язана з РФ компанія "Глобальные концепции групп";
  • пов'язана з РФ компанія "СТГ Логистик";
  • пов'язана з РФ компанія Global Vision Group;
  • пов'язана з РФ компанія Maritime Assistance;
  • державна компанія "Рособоронэкспорт", яка є державним посередником з експорту та імпорту озброєння.

Сам Ілюмжинов, пише видання, вже заявив, що готовий зустрітися з Трампом, подякувати йому та зіграти партію в шахи. За даними газети, Ілюмжинов взагалі людина з дивами - так, у 1997 році він заявляв, що його викрали іншопланетяни. Але це не завадило йому стати бізнесменом, керівником Калмикії та президентом ФІДЕ.

Зняття санкцій з Сирії: що відомо

Зазначимо, що 30 червня Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, які діяли починаючи з 2004 року. При цьому в Білому домі заявляли, що санкції нібито збережені стосовно:

  • Башара Асада та його соратників;
  • порушників прав людини;
  • сирійських та міжнародних наркоторговців;
  • людей, причетних до діяльності зі створення хімічної зброї;
  • людей, пов'язаних з ІДІЛ або його філіями;
  • іранських довірених осіб в Сирії.

В Сирії привітали рішення США. Міністр закордонних справ Сирії Асад аль-Шибані заявив, що рішення Вашингтона сприятиме відновленню та розвитку країни, яка почала оговтуватися від багаторічної громадянської війни.

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Війна в Сирії Сполучені Штати Америки Російська Федерація Дональд Трамп
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