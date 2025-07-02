Президент США Дональд Трамп во время отмены санкций против Сирии в итоге "случайно" исключил из списка ограничений некоторые российские учреждения, банки и физических лиц. Среди прочего, из-под санкций вышел "Рособоронэкспорт", который поставляет российское оружие другим странам.

Так, среди исключенных из-под санкций США оказался бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и экс-глава Калмыкии (субъект РФ) Кирсан Илюмжинов. В 2015 году Илюмжинова обвинили в поддержке режима диктатора Башара Асада и заморозили его активы в США.

Кроме Илюмжинова, США "случайно" исключили из-под санкций:

Банк "Русский финансовый Альянс", владелец которого - вышеупомянутый Илюмжинов;

"Темпбанк" (лишен лицензии в России в 2017 году);

"Мир Бизнес Банк" - российское юридическое лицо подсанкционного иранского Bank Melli Iran;

российский государственный банк РФК-Банк;

федеральное государственное предприятие "Промсырьеимпорт";

связанная с РФ компания "Глобальные концепции групп";

связанная с РФ компания "СТГ Логистик";

связанная с РФ компания Global Vision Group;

связанная с РФ компания Maritime Assistance;

государственная компания "Рособоронэкспорт", которая является государственным посредником по экспорту и импорту вооружения.

Сам Илюмжинов, пишет издание, уже заявил, что готов встретиться с Трампом, поблагодарить его и сыграть партию в шахматы. По данным газеты, Илюмжинов вообще человек с причудами - так, в 1997 году он заявлял, что его похитили инопланетяне. Но это не помешало ему стать бизнесменом, руководителем Калмыкии и президентом ФИДЕ.