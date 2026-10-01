Трамп вивів США з антикорупційної групи Ради Європи

США покинули провідний європейський антикорупційний наглядовий орган, просуваючи плани щодо виходу з міжнародних та багатосторонніх організацій , які Білий дім звинувачує у перевищенні своїх мандатів, неефективності або неадаптації до своєї політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Рада Європи заявила у вівторок, що США офіційно повідомили її про вихід з Групи держав проти корупції (GRECO). Раніше GRECO виходили лише дві інші країни - Росія та Білорусь.

Посадовець США підтвердив відкликання заяви та заявив, що його було подано в понеділок. Посадовець побажав залишитися анонімним, щоб підтвердити цей крок перед публічною заявою Державного департаменту.

"Сполучені Штати беруть участь у GRECO з 2000 року та зробили цінний внесок у її роботу та обмін досвідом і передовим досвідом у запобіганні та боротьбі з корупцією", - йдеться у заяві Ради Європи, що базується у Страсбурзі.

"GRECO залишається відкритою до відновлення співпраці зі Сполученими Штатами в майбутньому на підтримку спільних зусиль щодо запобігання корупції, зміцнення доброчесності та підтримки верховенства права", - додали в структурі.

Рішення було оголошено через тиждень після того, як Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США відмовилися запросити своїх членів спостерігати за проміжними виборами до Конгресу в листопаді, що є різким відхиленням від попередньої практики.

Видання наголошує, що США вже вийшли з низки європейських установ ООН та багатосторонніх установ, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я та Раду ООН з прав людини , і розглядають подальші подібні кроки.

Зазначимо, що у січні США вийшли з іншої групи Ради Європи - Венеціанської комісії, яка є дорадчим органом з питань конституційного права.

GRECO була створена в 1999 році Радою Європи для контролю за дотриманням антикорупційних стандартів організації. Членство не обмежується лише членами Європейського Союзу, а Сполучені Штати приєдналися до організації через рік після її заснування.