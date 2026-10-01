Трамп вивів США з антикорупційної групи Ради Європи
США покинули провідний європейський антикорупційний наглядовий орган, просуваючи плани щодо виходу з міжнародних та багатосторонніх організацій , які Білий дім звинувачує у перевищенні своїх мандатів, неефективності або неадаптації до своєї політики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Рада Європи заявила у вівторок, що США офіційно повідомили її про вихід з Групи держав проти корупції (GRECO). Раніше GRECO виходили лише дві інші країни - Росія та Білорусь.
Посадовець США підтвердив відкликання заяви та заявив, що його було подано в понеділок. Посадовець побажав залишитися анонімним, щоб підтвердити цей крок перед публічною заявою Державного департаменту.
"Сполучені Штати беруть участь у GRECO з 2000 року та зробили цінний внесок у її роботу та обмін досвідом і передовим досвідом у запобіганні та боротьбі з корупцією", - йдеться у заяві Ради Європи, що базується у Страсбурзі.
"GRECO залишається відкритою до відновлення співпраці зі Сполученими Штатами в майбутньому на підтримку спільних зусиль щодо запобігання корупції, зміцнення доброчесності та підтримки верховенства права", - додали в структурі.
Рішення було оголошено через тиждень після того, як Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США відмовилися запросити своїх членів спостерігати за проміжними виборами до Конгресу в листопаді, що є різким відхиленням від попередньої практики.
Видання наголошує, що США вже вийшли з низки європейських установ ООН та багатосторонніх установ, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я та Раду ООН з прав людини , і розглядають подальші подібні кроки.
Зазначимо, що у січні США вийшли з іншої групи Ради Європи - Венеціанської комісії, яка є дорадчим органом з питань конституційного права.
GRECO була створена в 1999 році Радою Європи для контролю за дотриманням антикорупційних стандартів організації. Членство не обмежується лише членами Європейського Союзу, а Сполучені Штати приєдналися до організації через рік після її заснування.
Нагадаємо, раніше Трамп підписав меморандум про вихід Сполучених Штатів із 66 міжнародних організацій, які "більше не служать інтересам Америки".
Як відомо, США та Європа взаємно віддаляються один від одного. Ще одним прикладом політики ізоляціонізму Вашингтону послугує вивід американських військ з Європи.