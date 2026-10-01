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Трамп вывел США из антикоррупционной группы Совета Европы

05:10 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Трамп вывел США из антикоррупционной группы Совета Европы Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США покинули ведущий европейский антикоррупционный надзорный орган, продвигая планы по выходу из международных и многосторонних организаций, которые Белый дом обвиняет в превышении своих мандатов, неэффективности или неадаптации к своей политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Совет Европы заявил во вторник, что США официально сообщили о выходе из Группы государств против коррупции (GRECO). Ранее GRECO выходили только две другие страны - Россия и Беларусь.

Чиновник США подтвердил отзыв заявления и заявил, что он был подан в понедельник. Чиновник пожелал остаться анонимным, чтобы подтвердить этот шаг перед публичным заявлением Государственного департамента.

"Соединенные Штаты принимают участие в GRECO с 2000 года и внесли ценный вклад в ее работу и обмен опытом и передовым опытом в предотвращении и борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении Совета Европы, которое базируется в Страсбурге.

"GRECO остается открытым для возобновления сотрудничества с Соединенными Штатами в будущем в поддержку совместных усилий по предотвращению коррупции, укреплению добродетели и поддержке верховенства права", - добавили в структуре.

Решение было объявлено через неделю после того, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что США отказались пригласить своих членов наблюдать за промежуточными выборами в Конгресс в ноябре, что является резким отклонением от предыдущей практики.

Издание отмечает, что США уже вышли из ряда европейских учреждений ООН и многосторонних учреждений, включая Всемирную организацию здравоохранения и Совет ООН по правам человека, и рассматривают дальнейшие подобные шаги.

Отметим, что в январе США вышли из другой группы Совета Европы – Венецианской комиссии, являющейся совещательным органом по вопросам конституционного права.

GRECO была создана в 1999 году Советом Европы для контроля соблюдения антикоррупционных стандартов организации. Членство не ограничивается только членами Европейского Союза, а Соединенные Штаты присоединились к организации через год после его основания.

Напомним, ранее Трамп подписал меморандум о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций, которые "больше не служат интересам Америки".

Как известно, США и Европа взаимно удаляются друг от друга. Еще одним примером политики изоляционизма Вашингтона служит вывод американских войск из Европы.

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