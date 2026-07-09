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Трамп сказав, від чого залежить виведення додаткових військ США із Європи

03:10 09.07.2026 Чт
2 хв
Що стоїть за новою заявою президента США?
aimg Анастасія Никончук
Трамп сказав, від чого залежить виведення додаткових військ США із Європи Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що можливе скорочення американської військової присутності в Європі безпосередньо пов'язане із питанням Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.

Трамп назвав нову умову

Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що подальше розміщення американських військ у Європі багато в чому залежатиме від ситуації навколо Гренландії.

"Я ще не прийняв остаточного рішення. Багато залежатиме від Гренландії", - сказав він.

Трамп також зазначив, що готовий розглянути варіант виведення частини військ, якщо Сполученим Штатам не вдасться укласти, за його словами, "дуже вигідну угоду" щодо Гренландії.

Що відомо про плани Білого дому

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Трамп у приватних розмовах висловлював бажання скоротити американський військовий контингент у Європі приблизно на третину.

Водночас президент США неодноразово заявляв про намір встановити контроль над Гренландією, пояснюючи це інтересами національної безпеки.

Він також говорив про можливість купівлі острова і не відкидав застосування економічного тиску для досягнення цієї мети.

Влада Данії та Гренландії, у свою чергу, неодноразово відкидала можливість передачі острова під контроль США.

Заява пролунала після саміту НАТО

Під час саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп знову підтвердив свою зацікавленість у Гренландії. При цьому він визнав, що така позиція може ускладнити відносини Вашингтона із союзниками щодо Альянсу.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що після серії американських ударів представники Ірану нібито вийшли на зв'язок із Вашингтоном і запропонували укласти угоду. За його словами, Сполучені Штати готові розглядати дипломатичний шлях, проте реагуватимуть на подальші дії Тегерана.

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