Трамп про витік у Signal: Можливо, хтось просто випадково облажався

"Там не було жодних деталей, і там не було нічого, що могло б скомпрометувати, і це не вплинуло на атаку, яка була дуже успішною", - заявив Трамп.

Трамп декілька разів зауважив, що атака на хуситів в Ємені була дуже успішною. А інцидент з додаванням у секретний чат головреда The Atlantic Джеффрі Голдберга був технічною помилкою, а не витоком секретної інформації.

"Хтось у моїй групі або облажався, або це поганий сигнал", - сказав Трамп, вочевидь, сплутавши назву застосунку Signal із помилкою у зв'язку.

Трамп також розповів, що наразі спеціалісти проводять перевірки для того, щоб з'ясувати деталі інциденту.

"У цьому немає нічого особливого, крім того, що ви хочете з'ясувати, хто і як це зробив, тому що ви не хочете, щоб це сталося в майбутньому", - додав він.

Пізніше Трамп сказав, що може бути "дуже невинний співробітник", який допустив журналіста Джеффрі Голдберга в чат.

"Я думаю, ми дуже швидко розберемося з цим. І в цьому немає нічого страшного", - підкреслив він.

Скандал із Signal

Днями стало відомо, що радник президента США з нацбезпеки Майк Волц випадково додав у чат топчиновників у сфері національної безпеки журналіста Джеффрі Голдберга.

У згаданому чаті американські чиновники обговорювали плани ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Пізніше прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт запевнила, що військові плани американців у цьому чаті нібито не обговорювалися.