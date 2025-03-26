Трамп про витік у Signal: Можливо, хтось просто випадково облажався

Президент США Дональд Трамп заявив, що в зашифрованому чаті його помічників у Signal не було нічого, що могло б "скомпрометувати" плани нападу в Ємені. Однак він вважає, що хтось міг "облажатися".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Там не було жодних деталей, і там не було нічого, що могло б скомпрометувати, і це не вплинуло на атаку, яка була дуже успішною", - заявив Трамп.
Трамп декілька разів зауважив, що атака на хуситів в Ємені була дуже успішною. А інцидент з додаванням у секретний чат головреда The Atlantic Джеффрі Голдберга був технічною помилкою, а не витоком секретної інформації.
"Хтось у моїй групі або облажався, або це поганий сигнал", - сказав Трамп, вочевидь, сплутавши назву застосунку Signal із помилкою у зв'язку.
Трамп також розповів, що наразі спеціалісти проводять перевірки для того, щоб з'ясувати деталі інциденту.
"У цьому немає нічого особливого, крім того, що ви хочете з'ясувати, хто і як це зробив, тому що ви не хочете, щоб це сталося в майбутньому", - додав він.
Пізніше Трамп сказав, що може бути "дуже невинний співробітник", який допустив журналіста Джеффрі Голдберга в чат.
"Я думаю, ми дуже швидко розберемося з цим. І в цьому немає нічого страшного", - підкреслив він.
Днями стало відомо, що радник президента США з нацбезпеки Майк Волц випадково додав у чат топчиновників у сфері національної безпеки журналіста Джеффрі Голдберга.
У згаданому чаті американські чиновники обговорювали плани ударів по об'єктах хуситів у Ємені.
Пізніше прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт запевнила, що військові плани американців у цьому чаті нібито не обговорювалися.
Сьогодні головред The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував нові повідомлення із секретного чату американських чиновників. Вони стосувалися планів США щодо атаки на Ємен.
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