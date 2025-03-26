Трамп об утечке в Signal: Возможно, кто-то просто случайно облажался

"Там не было никаких деталей, и там не было ничего, что могло бы скомпрометировать, и это не повлияло на атаку, которая была очень успешной", - заявил Трамп.

Трамп несколько раз отметил, что атака на хуситов в Йемене была очень успешной. А инцидент с добавлением в секретный чат главреда The Atlantic Джеффри Голдберга был технической ошибкой, а не утечкой секретной информации.

"Кто-то в моей группе либо облажался, либо это плохой сигнал", - сказал Трамп, очевидно, спутав название приложения Signal с ошибкой в связи.

Трамп также рассказал, что сейчас специалисты проводят проверки для того, чтобы выяснить детали инцидента.

"В этом нет ничего особенного, кроме того, что вы хотите выяснить, кто и как это сделал, потому что вы не хотите, чтобы это произошло в будущем", - добавил он.

Позже Трамп сказал, что может быть "очень невинный сотрудник", который допустил журналиста Джеффри Голдберга в чат.

"Я думаю, мы очень быстро разберемся с этим. И в этом нет ничего страшного", - подчеркнул он.

Скандал с Signal

На днях стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц случайно добавил в чат топ-чиновников в сфере национальной безопасности журналиста Джеффри Голдберга.

В упомянутом чате американские чиновники обсуждали планы ударов по объектам хуситов в Йемене.

Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заверила, что военные планы американцев в этом чате якобы не обсуждались.