Трамп об утечке в Signal: Возможно, кто-то просто случайно облажался

Президент США Дональд Трамп заявил, что в зашифрованном чате его помощников в Signal не было ничего, что могло бы "скомпрометировать" планы нападения в Йемене. Однако он считает, что кто-то мог "облажаться".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Там не было никаких деталей, и там не было ничего, что могло бы скомпрометировать, и это не повлияло на атаку, которая была очень успешной", - заявил Трамп.
Трамп несколько раз отметил, что атака на хуситов в Йемене была очень успешной. А инцидент с добавлением в секретный чат главреда The Atlantic Джеффри Голдберга был технической ошибкой, а не утечкой секретной информации.
"Кто-то в моей группе либо облажался, либо это плохой сигнал", - сказал Трамп, очевидно, спутав название приложения Signal с ошибкой в связи.
Трамп также рассказал, что сейчас специалисты проводят проверки для того, чтобы выяснить детали инцидента.
"В этом нет ничего особенного, кроме того, что вы хотите выяснить, кто и как это сделал, потому что вы не хотите, чтобы это произошло в будущем", - добавил он.
Позже Трамп сказал, что может быть "очень невинный сотрудник", который допустил журналиста Джеффри Голдберга в чат.
"Я думаю, мы очень быстро разберемся с этим. И в этом нет ничего страшного", - подчеркнул он.
На днях стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц случайно добавил в чат топ-чиновников в сфере национальной безопасности журналиста Джеффри Голдберга.
В упомянутом чате американские чиновники обсуждали планы ударов по объектам хуситов в Йемене.
Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заверила, что военные планы американцев в этом чате якобы не обсуждались.
Сегодня главред The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал новые сообщения из секретного чата американских чиновников. Они касались планов США по атаке на Йемен.
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