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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп висунув ультиматум Зеленському: про що йдеться

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вимагає, щоб Україна пішла на мирну угоду з Росією. В іншому разі США "вийдуть із процесів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Зеленського і Трампа.

"Я надав вам (Зеленському, - ред.) сили бути крутим хлопцем. Я не думаю, що ви б змогли бути крутим хлопцем без нас. Ваші люди дуже хоробрі, але ви або укладаєте (мирну - ред.) угоду, або ми виходимо (з процесів - ред.). І якщо ви вийдете, ви зрозумієте, як це", - заявив Трамп.

Він додав, що в України "немає козирів". Але якщо угоду про корисні копалини буде підписано, Україна "буде в значно кращій позиції".

"Але ви взагалі не демонструєте вдячності. Це не є добре", - уточнив президент США.

 

Суперечка Зеленського з Трампом

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 лютого, перебуває з візитом у США. Він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Під час спілкування з журналістами між Зеленським і Трампом почалася сварка, яка стосувалася війни в Україні. Глава української держави нагадав про те, що війна в Україні не закінчилася, ні за Барака Обами, ні за Дональда Трампа, ні за Джо Байдена.

Це викликало різку реакцію у віцепрезидента США Джей ді Венса, а потім і у Трампа.

Деталі зустрічі президентів - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийДональд ТрампВійна в Україні