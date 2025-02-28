Трамп выдвинул ультиматум Зеленскому: о чем речь

"Я предоставил вам (Зеленскому, - ред.) силы быть крутым парнем. Я не думаю, что вы бы смогли быть крутым парнем без нас. Ваши люди очень храбрые, но вы либо заключаете (мирное - ред.) соглашение, либо мы выходим (из процессов - ред.). И если вы выйдем, вы поймете, как это", - заявил Трамп.

Он добавил, что у Украины "нет козырей". Но если соглашение о полезных ископаемых будет подписано, Украина "будет в значительно лучшей позиции".

"Но вы вообще не демонстрируете благодарности. Это не есть хорошо", - уточнил президент США.