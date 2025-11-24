Трамп виступив проти розширення телеканалів ABC і NBC

Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральним регуляторам не варто дозволяти великим телемережам збільшувати охоплення.

За його словами, такий розвиток подій посилить позиції, як він висловився, "радикально лівих" медіа.

У своїх публікаціях він особливо виділив канали ABC і NBC, які назвав "медіапідрозділом Демократичної партії", підкресливши, що саме ці мережі викликають найбільші побоювання.

"Якщо це також дозволить радикально лівим телеканалам розширитися, я буду дуже незадоволений. Особливо ABC і NBC - це катастрофа, фактично VIRTUAL ARM Демократичної партії", - написав він у соцмережах.

Заклик обмежити розширення медіа

Американський лідер заявив, що вважає за необхідне не тільки перешкоджати зростанню охоплення цих компаній, а й розглядати можливість скорочення їхньої присутності.

У черговій публікації він зазначив: "Їх слід розглядати як незаконну кампанію радикальних лівих. НІЯКОГО РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ FAKE NEWS. Якщо вже щось робити - то тільки зменшити їх!".

Контекст рішення регуляторів

Заяви пролунали на тлі повідомлень про те, що Федеральна комісія зі зв'язку США може схвалити розширення покриття низки телемереж і розглянути угоду з об'єднання Nexstar Media Group і Tegna Inc.

Додатковий контекст формує можливий продаж Warner Bros. Discovery, яка стикається з труднощами через зниження інтересу до традиційного телебачення і поступового переходу аудиторії на стримінгові платформи.