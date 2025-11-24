Трамп виступив проти розширення телеканалів ABC і NBC

У США загострилася дискусія навколо впливу великих медіахолдингів. На тлі можливих рішень регуляторів лунає критика на адресу кількох телемереж і вимоги обмежити їхнє подальше розширення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральним регуляторам не варто дозволяти великим телемережам збільшувати охоплення.
За його словами, такий розвиток подій посилить позиції, як він висловився, "радикально лівих" медіа.
У своїх публікаціях він особливо виділив канали ABC і NBC, які назвав "медіапідрозділом Демократичної партії", підкресливши, що саме ці мережі викликають найбільші побоювання.
"Якщо це також дозволить радикально лівим телеканалам розширитися, я буду дуже незадоволений. Особливо ABC і NBC - це катастрофа, фактично VIRTUAL ARM Демократичної партії", - написав він у соцмережах.
Американський лідер заявив, що вважає за необхідне не тільки перешкоджати зростанню охоплення цих компаній, а й розглядати можливість скорочення їхньої присутності.
У черговій публікації він зазначив: "Їх слід розглядати як незаконну кампанію радикальних лівих. НІЯКОГО РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ FAKE NEWS. Якщо вже щось робити - то тільки зменшити їх!".
Заяви пролунали на тлі повідомлень про те, що Федеральна комісія зі зв'язку США може схвалити розширення покриття низки телемереж і розглянути угоду з об'єднання Nexstar Media Group і Tegna Inc.
Додатковий контекст формує можливий продаж Warner Bros. Discovery, яка стикається з труднощами через зниження інтересу до традиційного телебачення і поступового переходу аудиторії на стримінгові платформи.
