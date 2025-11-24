Трамп выступил против расширения телеканалов ABC и NBC

В США обострилась дискуссия вокруг влияния крупных медиахолдингов. На фоне возможных решений регуляторов звучит критика в адрес нескольких телесетей и требования ограничить их дальнейшее расширение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральным регуляторам не стоит позволять крупным телесетям увеличивать охват.
По его словам, такое развитие событий усилит позиции, как он выразился, "радикально левых" медиа.
В своих публикациях он особенно выделил каналы ABC и NBC, которые назвал "медиаподразделением Демократической партии", подчеркнув, что именно эти сети вызывают наибольшие опасения.
"Если это также позволит радикально левым телеканалам расшириться, я буду очень недоволен. Особенно ABC и NBC — это катастрофа, фактически VIRTUAL ARM Демократической партии", — написал он в соцсетях.
Американский лидер заявил, что считает необходимым не только препятствовать росту охвата этих компаний, но и рассматривать возможность сокращения их присутствия.
В очередной публикации он отметил: "Их следует рассматривать как незаконную кампанию радикальных левых. НИКАКОГО РАСШИРЕНИЯ СЕТЕЙ FAKE NEWS. Если уж что-то делать — то только уменьшить их!".
Заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что Федеральная комиссия по связи США может одобрить расширение покрытия ряда телесетей и рассмотреть сделку по объединению Nexstar Media Group и Tegna Inc.
Дополнительный контекст формирует возможная продажа Warner Bros. Discovery, которая сталкивается с трудностями из-за снижения интереса к традиционному телевидению и постепенного перехода аудитории на стриминговые платформы.
