Трамп выступил против расширения телеканалов ABC и NBC

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральным регуляторам не стоит позволять крупным телесетям увеличивать охват.

По его словам, такое развитие событий усилит позиции, как он выразился, "радикально левых" медиа.

В своих публикациях он особенно выделил каналы ABC и NBC, которые назвал "медиаподразделением Демократической партии", подчеркнув, что именно эти сети вызывают наибольшие опасения.

"Если это также позволит радикально левым телеканалам расшириться, я буду очень недоволен. Особенно ABC и NBC — это катастрофа, фактически VIRTUAL ARM Демократической партии", — написал он в соцсетях.

Призыв ограничить расширение медиа

Американский лидер заявил, что считает необходимым не только препятствовать росту охвата этих компаний, но и рассматривать возможность сокращения их присутствия.

В очередной публикации он отметил: "Их следует рассматривать как незаконную кампанию радикальных левых. НИКАКОГО РАСШИРЕНИЯ СЕТЕЙ FAKE NEWS. Если уж что-то делать — то только уменьшить их!".

Контекст решения регуляторов

Заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что Федеральная комиссия по связи США может одобрить расширение покрытия ряда телесетей и рассмотреть сделку по объединению Nexstar Media Group и Tegna Inc.

Дополнительный контекст формирует возможная продажа Warner Bros. Discovery, которая сталкивается с трудностями из-за снижения интереса к традиционному телевидению и постепенного перехода аудитории на стриминговые платформы.