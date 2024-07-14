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Трамп виступив із першою заявою після замаху на мітингу

Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вперше прокоментував замах, який вчинили на нього під час мітингу у штаті Пенсільванія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

У своїй соцмережі Truth Social він заявив, що поранений у верхню частину правого вуха і втратив багато крові.

"У мене вистрілили кулею, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, бо почув свистячий звук, постріли, і одразу відчув, як куля пронизала шкіру. Почалася сильна кровотеча", - повідомив Трамп.

Він подякував Секретній службі США та всім правоохоронним органам за швидку реакцію на стрілянину.

Дональд Трамп висловив співчуття сім'ям людини, яка була застрелена і вбита, і ще одна, яка отримала тяжкі поранення.

"Неймовірно, що таке може статися у нашій країні", - зазначив політик.

Також кандидат у президенти США написав, що зловмисника, який відкрив вогонь, убито, але даних про нього поки немає.

Що сталося

Під час мітингу в штаті Пенсільванія, 14 червня, на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах.

Після звуків схожих на стрілянину він доторкнувся до свого вуха, а потім присів на землю. На його обличчі можна було помітити кров. Потім Секретна служба США спішно вивела Трампа зі сцени і його евакуювали.

За інформацією низки американських ЗМІ, стрілець, який вистрілив у Трампа, був не на мітингу, а ймовірно, на даху за межами місця проведення мітингу. Як повідомляється, його було вбито співробітниками Секретної служби.

Президент США Джо Байден заявив, що в Америці немає місця такому насильству, і закликав усю країну засудити цей акт. Водночас він зазначив, що поки не може назвати стрілянину на мітингу Трампа замахом.

Чинний президент Америки зазначив, що радий чути, що з Трампом усе гаразд, і висловив сподівання, що вже ввечері зможе з ним поговорити.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп