Трамп виступив із першою заявою після замаху на мітингу

У своїй соцмережі Truth Social він заявив, що поранений у верхню частину правого вуха і втратив багато крові.

"У мене вистрілили кулею, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, бо почув свистячий звук, постріли, і одразу відчув, як куля пронизала шкіру. Почалася сильна кровотеча", - повідомив Трамп.

Він подякував Секретній службі США та всім правоохоронним органам за швидку реакцію на стрілянину.

Дональд Трамп висловив співчуття сім'ям людини, яка була застрелена і вбита, і ще одна, яка отримала тяжкі поранення.

"Неймовірно, що таке може статися у нашій країні", - зазначив політик.

Також кандидат у президенти США написав, що зловмисника, який відкрив вогонь, убито, але даних про нього поки немає.