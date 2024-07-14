Трамп выступил с первым заявлением после покушения на митинге

В своей соцсети Truth Social он заявил, что ранен в верхнюю часть правого уха и потерял много крови.

"В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы, и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу. Началось сильное кровотечение", - сообщил Трамп.

Он поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу.

Дональд Трамп выразил соболезнования семьям человека, который был застрелен и убит, и еще одного, который получил тяжелые ранения.

"Невероятно, что такое может произойти в нашей стране", - отметил политик.

Также кандидат в президенты США написал, что открывший огонь злоумышленник убит, но данных о нем пока нет.