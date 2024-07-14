Трамп выступил с первым заявлением после покушения на митинге

Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые прокомментировал покушение, которое совершили на него во время митинга в штате Пенсильвания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
В своей соцсети Truth Social он заявил, что ранен в верхнюю часть правого уха и потерял много крови.
"В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы, и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу. Началось сильное кровотечение", - сообщил Трамп.
Он поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу.
Дональд Трамп выразил соболезнования семьям человека, который был застрелен и убит, и еще одного, который получил тяжелые ранения.
"Невероятно, что такое может произойти в нашей стране", - отметил политик.
Также кандидат в президенты США написал, что открывший огонь злоумышленник убит, но данных о нем пока нет.
Во время митинга в штате Пенсильвания, 14 июня, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение.
После звуков похожих на стрельбу он дотронулся до своего уха, а затем присел на землю. На его лице можно было заметить кровь. Затем Секретная служба США спешно вывела Трампа со сцены и его эвакуировали.
По информации ряда американских СМИ, стрелок, который выстрелил в Трампа, был не на митинге, а вероятно, на крыше за пределами места проведения митинга. Как сообщается, он был убит сотрудниками Секретной службы.
Президент США Джо Байден заявил, что в Америке нет места такому насилию, и призвал всю страну осудить этот акт. В то же время он отметил, что пока не может назвать стрельбу на митинге Трампа покушением.
Действующий президент Америки отметил, что рад слышать, что с Трампом все в порядке, и выразил надежду, что уже вечером сможет с ним поговорить.
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