Трамп висловився про можливість зустрічі з Путіним у Китаї

Президент США Дональд Трамп відвідає Китай "у найближчому майбутньому". Але поки невідомо, чи зустрінеться він там із російським диктатором Володимиром Путіним.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час зустрічі з президентом Філіппін Бонгбонгом Маркосом.
"Президент Сі (лідер Китаю Сі Цзіньпін - ред.) запросив мене до Китаю, і, ймовірно, ми це зробимо в найближчому майбутньому - трохи пізніше, але не надто далеко", - зазначив Трамп.
Також він прокоментував можливість зустрічі з Путіним у Китаї.
"У нас багато можливих зустрічей", - заявив без подробиць він.
Американський лідер уточнив, що рішення про поїздку до Китаю буде ухвалено незабаром.
Нагадаємо, раніше The Times писало, що лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче запросити президента США Дональда Трампа на парад у Пекіні з приводу закінчення Другої світової війни, який відбудеться у вересні. Очікується, що на парад приїде російський диктатор Володимир Путін.
За даними видання, китайський лідер може організувати тристоронню зустріч із Трампом і Путіним.
У Кремлі також заявили, що Путін може зустрітися з Трампом, якщо той поїде в Китай.
Зі свого боку керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна зазначав, що передумов для зустрічі Трампа з Путіним поки що немає.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.