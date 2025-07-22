Трамп висловився про можливість зустрічі з Путіним у Китаї

"Президент Сі (лідер Китаю Сі Цзіньпін - ред.) запросив мене до Китаю, і, ймовірно, ми це зробимо в найближчому майбутньому - трохи пізніше, але не надто далеко", - зазначив Трамп.

Також він прокоментував можливість зустрічі з Путіним у Китаї.

"У нас багато можливих зустрічей", - заявив без подробиць він.

Американський лідер уточнив, що рішення про поїздку до Китаю буде ухвалено незабаром.