Трамп высказался о возможности встречи с Путиным в Китае

"Президент Си (лидер Китая Си Цзиньпин - ред.) пригласил меня в Китай, и, вероятно, мы это сделаем в ближайшем будущем - немного позже, но не слишком далеко", - отметил Трамп.

Также он прокомментировал возможность встречи с Путиным в Китае.

"У нас много возможных встреч", - заявил без подробностей он.

Американский лидер уточнил, что решение о поездке в Китай будет принято вскоре.