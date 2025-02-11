Мир через силу: США хочуть озброїти Україну американською зброєю за рахунок Європи, - Reuters

Адміністрація Трампа планує підштовхнути європейських союзників закупити більше американської зброї для України напередодні можливих мирних переговорів із Москвою. Цей крок може поліпшити переговорну позицію Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

План, якщо він буде офіційно оформлений, вселить деяку впевненість в українських лідерів, стурбованих тим, що президент Дональд Трамп може заблокувати подальшу допомогу.

Раніше європейські країни закуповували американську зброю для України за часів адміністрації Байдена.

За словами джерел, офіційні особи США, включно зі спецпредставником Трампа з питань України, відставним генерал-лейтенантом Кейтом Келлогом, обговорять можливі закупівлі зброї з європейськими союзниками цього тижня під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Вони додали, що це одна з кількох ідей, які обговорює адміністрація, щоб потенційно продовжити постачання американської зброї до Києва без значних витрат американських грошей.

В інтерв'ю агентству Reuters у понеділок Келлог відмовився підтвердити наявність плану, але сказав: "США завжди любили продавати зброю, вироблену в Америці, тому що це зміцнює нашу економіку".

"Є багато варіантів. Зараз усе в грі", - сказав Келлог, додавши, що поставки, раніше схвалені колишнім президентом Джо Байденом, усе ще продовжують надходити на Україну. "У найближчі 24 години не буде жодної необхідності щось змінювати", - сказав він.

Останніми днями офіційні особи США заявляли, що адміністрація Трампа хоче повернути мільярди, витрачені Вашингтоном на війну в Україні, і що Європі необхідно зробити більше, щоб допомогти.

"Я думаю, що основоположний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні нести відповідальність за цей конфлікт у майбутньому", - заявив радник із національної безпеки США Майк Волц в інтерв'ю NBC News у неділю.

Неясно, чи планують США просити європейські країни закуповувати американську зброю за комерційними контрактами, чи безпосередньо з американських запасів. Деякі комерційні контракти можуть тривати роками.

Адміністрація Трампа вже кілька тижнів обговорює, чи варто продовжувати озброювати Україну і як це зробити.

Трамп під час своєї президентської кампанії пообіцяв припинити всю допомогу Україні. Але деякі з його радників за лаштунками стверджували, що Вашингтон має продовжувати військову підтримку Києва, особливо якщо мирні переговори будуть відкладені до кінця цього року.

За час свого перебування при владі Байден схвалив виділення Україні допомоги у сфері безпеки на суму понад 65 млрд доларів, включно з мільярдами доларів в останні місяці його адміністрації.

Однак офіційні особи в Києві, включно з президентом Володимиром Зеленським, заявили, що Україні потрібні додаткові гарантії безпеки, перш ніж вступати в переговори з Москвою.

Білий дім Трампа, ймовірно, зіткнеться з серйозним опором з боку деяких республіканців, якщо він спробує запросити додаткове фінансування в Конгресу.

Чиновники адміністрації розглядають угоду із закупівлі зброї з Європою як потенційний обхідний шлях, що дає змогу Вашингтону підтримувати Київ, не витрачаючи долари платників податків США. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив минулого місяця, що Європа заплатить за американську зброю для України.

"На межі розриву"

Вашингтон і Москва висунули протилежні версії перспектив мирних переговорів, підігріваючи спекуляції щодо того, якою мірою адміністрація Трампа зможе переконати Україну і Росію сісти за стіл переговорів найближчими місяцями.

У неділю Трамп заявив, що він контактував із президентом Росії Володимиром Путіним і вважає, що Сполучені Штати домагаються прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Після коментарів Трампа заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив журналістам, що відносини з Вашингтоном "балансують на межі розриву", заявивши, що Україні необхідно відмовитися від заявки на членство в НАТО і вивести війська з регіонів, окупованих російськими військами.

Два урядові джерела заявили, що Білий дім, імовірно, за кілька місяців офіційно оформить мирний план з припинення бойових дій, і що йому необхідно опрацювати низку інших питань, перш ніж приступити до переговорів.

Цього тижня кілька офіційних осіб США перебувають у Європі, щоб допомогти підготувати ґрунт для можливих мирних переговорів між Україною і Росією.

Келлог планує обговорити з європейськими лідерами на Мюнхенській конференції з безпеки питання збільшення допомоги Києву.

"Я б не сказав, що ми перебуваємо на початку [процесу мирного планування], тому що ми це обмірковуємо", - сказав Келлог, додавши, що цього тижня офіційні особи США зустрінуться зі своїми європейськими колегами, щоб "донести наші очікування до союзників".

"Що ще важливіше, ми хочемо почути від них", - сказав він.

Американські чиновники також сподіваються офіційно укласти угоду з Україною, яка відкриє Америці доступ до багатих запасів країни в обмін на постійну допомогу.

Подробиці такої угоди не були оприлюднені. Розробка українських запасів, найімовірніше, триватиме роки, і США не отримають негайного прибутку від продажів. Однак адміністрація Трампа розглядає угоду як найважливіший компонент своєї політики щодо України.