Трамп выразил надежду, что война в Украине близка к завершению

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Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинская война близка к завершению. Он выразил надежду, что США все таки закончат ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Magno News.

По словам Трампа, он надеется, что США близки к тому, чтобы положить конец произошедшей катастрофе. "Я надеюсь, что мы близки к тому, чтобы положить конец катастрофе между Россией и Украиной. Я надеюсь, что мы положим этому конец", - сказал он на предвыборном митинге.