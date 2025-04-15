Трамп вірить, що Росія хоче завершити війну, - Білий дім

Левітт зазначила, що у Віткоффа в Москві відбулася "продуктивна розмова" з російським диктатором Володимиром Путіним. За результатами цієї розмови спецпосланець упевнився, що глава Кремля прагне завершення війни, і цю його позицію поділяє наразі й Трамп.

"Я не хочу випереджати ці переговори. Я можу сказати, що відбулася продуктивна розмова. Як сказав учора ввечері посланник президента Стів Віткофф, він вірить, що Росія хоче закінчити цю війну, і президент теж у це вірить", - заявила Левітт.

Речниця додала, що, на думку президента, у Росії є стимул припинити цю війну. Можливо, цим стимулом може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами, але спочатку потрібно домогтися припинення вогню.

Переговори Віткоффа з Путіним

Нагадаємо, 11 квітня спеціальний представник президента США Стів Віткофф зустрічався із російським диктатором Володимиром Путіним. Перемовини тривали майже п'ять годин.

Переговори з главою Кремля Віткофф назвав "переконливими" та заявив, що вони обговорили "кроки, які можуть покласти край війні в Україні".

Зокрема, спецпосланець наголосив, що "ключем" до завершення війни в Україні є так звані "п'ять територій". Водночас він не надав жодних деталей.

Як писало Reuters, Віткофф пізніше заявив голові Білого дому Дональду Трампу про те, що найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.