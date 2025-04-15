Трамп верит, что Россия хочет завершить войну, - Белый дом

Левитт отметила, что у Уиткоффа в Москве состоялся "продуктивный разговор" с российским диктатором Владимиром Путиным. По результатам этого разговора спецпосланник убедился, что глава Кремля стремится к завершению войны, и эту его позицию разделяет сейчас и Трамп.

"Я не хочу опережать эти переговоры. Я могу сказать, что состоялся продуктивный разговор. Как сказал вчера вечером посланник президента Стив Уиткофф, он верит, что Россия хочет закончить эту войну, и президент тоже в это верит", - заявила Левитт.

Пресс-секретарь добавила, что, по мнению президента, у России есть стимул прекратить эту войну. Возможно, этим стимулом может быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами, но сначала нужно добиться прекращения огня.

Переговоры Уиткоффа с Путиным

Напомним, 11 апреля специальный представитель президента США Стив Уиткофф встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались почти пять часов.

Переговоры с главой Кремля Уиткофф назвал "убедительными" и заявил, что они обсудили "шаги, которые могут положить конец войне в Украине".

В частности, спецпосланник подчеркнул, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий". При этом он не предоставил никаких деталей.

Как писало Reuters, Уиткофф позже заявил главе Белого дома Дональду Трампу о том, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.