Трамп вірить, що Росія хоче завершити війну, - Білий дім
Президент Дональд Трамп переконаний, що Росія прагне закінчити війну в Україні. Такого висновку глава США дійшов після поїздки його спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт.
Левітт зазначила, що у Віткоффа в Москві відбулася "продуктивна розмова" з російським диктатором Володимиром Путіним. За результатами цієї розмови спецпосланець упевнився, що глава Кремля прагне завершення війни, і цю його позицію поділяє наразі й Трамп.
"Я не хочу випереджати ці переговори. Я можу сказати, що відбулася продуктивна розмова. Як сказав учора ввечері посланник президента Стів Віткофф, він вірить, що Росія хоче закінчити цю війну, і президент теж у це вірить", - заявила Левітт.
Речниця додала, що, на думку президента, у Росії є стимул припинити цю війну. Можливо, цим стимулом може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами, але спочатку потрібно домогтися припинення вогню.
Переговори Віткоффа з Путіним
Нагадаємо, 11 квітня спеціальний представник президента США Стів Віткофф зустрічався із російським диктатором Володимиром Путіним. Перемовини тривали майже п'ять годин.
Переговори з главою Кремля Віткофф назвав "переконливими" та заявив, що вони обговорили "кроки, які можуть покласти край війні в Україні".
Зокрема, спецпосланець наголосив, що "ключем" до завершення війни в Україні є так звані "п'ять територій". Водночас він не надав жодних деталей.
Як писало Reuters, Віткофф пізніше заявив голові Білого дому Дональду Трампу про те, що найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.
Сьогодні ж видання The Wall Street Journal писало про те, що декілька радників президента США Дональда Трампа закликали його бути більш обережним із заявами Москви щодо перемир'я.
Втім Трамп "досі стоїть на боці посланника Стіва Віткоффа, який вважає, що Путін хоче укласти мир після того, як двічі зустрічався з ним у Москві".
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