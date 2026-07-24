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Трамп верит, что РФ и Китай не продают оружие Ирану

20:05 24.07.2026 Пт
2 мин
Действительно ли китайские и российские компании непричастны?
aimg Елена Бджола
Трамп верит, что РФ и Китай не продают оружие Ирану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин и глава Китайской народной республики Си Цзиньпин заверили главу США в своей непричастности к вооружению Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social и Х.

Трамп верит заявлениям Китая

На недавней встрече в Пекине Си Цзиньпин сказал Трампу, что он ни при каких обстоятельствах не будет предоставлять и не продавать оружие Ирану. Это заявление касалось китайских компаний, говорит президент США.

"Учитывая наши отношения, я верю ему на слово, и, кроме того, оказываю ему большую услугу", - заявил Трамп.

К Путину претензий нет

Также он доверяет Путину в этом вопросе.

"Несмотря на ужасную войну, которая продолжается в Украине (отношения остаются, как и с президентом Зеленским), Путин сказал мне, что он не будет продавать оружие Ирану", - уверен глава США.

По словам Трампа, диктатор вроде бы понимает, что США продают оружие не Украине, а странам НАТО.

"Они платят полную цену, и как это оружие распределяется, у меня нет представления", - отметил он.

РФ и Китай не помогают Ирану

И добавил, что уверен в том, что Россия и Китай не участвуют в вооружении Ирана.

"Если бы они это сделали, это было бы очень плохо для них - точно не в их интересах", – говорит Трамп.

Напомним, что Трамп сделал официальное заявление о том, как будет возмещаться ущерб, причиненный торговым судам в результате ударов Ирана.

Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления масштабной военной операции против Ирана.

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