Трамп вимагає зупинити розбірку "око за око" між Індією та Пакистаном

Конфлікт між Індією та Пакистаном

Нагадаємо, конфлікт між Індією та Пакистаном - двома ядерними державами - загострився після того, як бойовики напали на групу туристів в одному з індійських регіонів. Делі вважає, що такий теракт організувала пакистанська влада.

Після цього обидві країни стягнули війська до кордону. У ЗМІ з'явилася інформація, що Індія готує свою авіацію до можливої відповіді Пакистану.

Минулої ночі Індія запустила по Пакистану ракети, Пакистан відповів симетрично.

Президент США Дональд Трамп уже встиг відреагувати на ескалацію конфлікту. Він назвав це "ганьбою".

Детальніше про те, чи може початися між двома країнами ядерна війна, - в матеріалі РБК-Україна.

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