Трамп требует остановить разборку "око за око" между Индией и Пакистаном

Конфликт между Индией и Пакистаном

Напомним, конфликт между Индией и Пакистаном - двумя ядерными государствами - обострился после того, как боевики напали на группу туристов в одном из индийских регионов. Дели считает, что такой теракт организовали пакистанские власти.

После этого обе страны стянули войска к границе. В СМИ появилась информация, что Индия готовит свою авиацию к возможному ответу Пакистану.

Прошлой ночью Индия запустила по Пакистану ракеты, Пакистан ответил симметрично.

Президент США Дональд Трамп уже успел отреагировать на эскалацию конфликта. Он назвал это "позором".

Детальнее о том, может ли начаться между двумя странами ядерная война, - в материале РБК-Украина.

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