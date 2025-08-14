Трамп вимагає від Путіна припинення війни та обіцяє гарантії безпеки Україні, - Барро

Очільник відомства зазначив, що під час відеоконференції 13 серпня, президент США Дональд Трамп чітко заявив Україні та її союзникам, що буде вимагати від Володимира Путіна безумовного припинення вогню.

Також американський лідер підкреслив, що переговори стосовно територіальних питань, будуть відбуватися лише за присутності Володимира Зеленського під час подальшої зустрічі.

"Також (Трамп зазначив. - ред.), що США долучаться до гарантій безпеки, розроблених коаліцією країн-добровольців, об’єднаних Францією, Великою Британією та Німеччиною", - повідомив Барро.