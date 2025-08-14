Трамп вимагає від Путіна припинення війни та обіцяє гарантії безпеки Україні, - Барро

На Алясці президент США Дональд Трамп буде вимагати від російського диктатора Володимира Путіна припинити вогонь та обіцяє гарантії безпеки Україні спільно з іншими партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Європи та закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в соцмережі Х.
Очільник відомства зазначив, що під час відеоконференції 13 серпня, президент США Дональд Трамп чітко заявив Україні та її союзникам, що буде вимагати від Володимира Путіна безумовного припинення вогню.
Також американський лідер підкреслив, що переговори стосовно територіальних питань, будуть відбуватися лише за присутності Володимира Зеленського під час подальшої зустрічі.
"Також (Трамп зазначив. - ред.), що США долучаться до гарантій безпеки, розроблених коаліцією країн-добровольців, об’єднаних Францією, Великою Британією та Німеччиною", - повідомив Барро.
На п'ятницю, 15 серпня, в Анкориджі, штат Аляска, запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
На переговорах планується обговорення припинення вогню між Росією та Україною.
Однак в ЄС стурбовані, що американський та російський президенти на Алясці можуть вирішити подальшу долю України та європейської безпеки.
Тому 13 серпня європейські лідери та президент України Володимир Зеленський провели відеоконференцію з Трампом для обговорення ключових позицій.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Трамп хоче домовитися з Путіним про припинення вогню в Україні.
Зеленський зазначив, що напередодні зустрічі на Алясці, Путін намагається довести, що санкції не працюють і шантажує успіхами на полі бою.
Крім того, під час діалогу, Україна та європейські союзники погодили з Трампом п'ять спільних принципів щодо завершення війни.