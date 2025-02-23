Трамп вимагає від Мексики введення тарифів на китайські товари

Це повідомлення було передано на зустрічі з мексиканською делегацією у Вашингтоні, де були присутні, зокрема, міністри торгівлі США й Мексики Говард Лутнік та Марсело Ебрард.

Bloomberg зазначає, що президент Мексики Клаудія Шейнбаум активізувала боротьбу з дешевим імпортом з Китаю, щоб підтримати вітчизняну промисловість, а також заспокоїти адміністрацію Трампа.

Проте Мексика не взяла на себе жодних зобов'язань щодо Китаю під час зустрічі, яка завершилася домовленістю про створення робочої групи для продовження вивчення торговельних і тарифних питань.

Ебрард заявив, що зустріч у Вашингтоні стала початком "конструктивного діалогу, і спільна робота розпочнеться в понеділок".