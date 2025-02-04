Трамп підписав указ про призупинення мит проти Мексики

Президент США Дональд Трамп підписав у понеділок указ про призупинення введення мит на мексиканські товари. Водночас документ визнає зусилля Мексики щодо боротьби з нелегальною міграцією та наркотиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами Трампа, він призупинив запланований 25% тариф, відклавши його введення до 4 березня 2925 року, щоб дати можливість провести додаткову оцінку дій Мексики.

"На знак визнання заходів, вжитих урядом Мексики, і з метою оцінки того, чи зменшилася загроза, описана в розділі 1 цього указу, додаткова ставка адвалорного мита в розмірі 25 відсотків призупиняється та набере чинності не раніше 4 березня 2025 року о 12:01 за східним часом", - ідеться в указі.

CNN додало, що пауза дає час американським урядовцям оцінити, чи достатні кроки Мексики для розв'язання кризи на кордоні США і Мексики. У разі, якщо ситуація погіршиться, Трамп може продовжити введення мит.