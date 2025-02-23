Трамп требует от Мексики введения тарифов на китайские товары

Данное сообщение было передано на встрече с мексиканской делегацией в Вашингтоне, где присутствовали, в частности, министры торговли США и Мексики Говард Лутник и Марсело Эбрард.

Bloomberg отмечает, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум активизировала борьбу с дешевым импортом из Китая, чтобы поддержать отечественную промышленность, а также успокоить администрацию Трампа.

Однако Мексика не взяла на себя никаких обязательств по Китаю во время встречи, которая завершилась договоренностью о создании рабочей группы для продолжения изучения торговых и тарифных вопросов.

Эбрард заявил, что встреча в Вашингтоне стала началом "конструктивного диалога, и совместная работа начнется в понедельник".