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Трамп вимагає від Ізраїлю негайно відкликати літаки з Ірану

Україна, Вівторок 24 червня 2025 14:19
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Трамп вимагає від Ізраїлю негайно відкликати літаки з Ірану Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ізраїль повинен припинити бомбардування військових об'єктів і Ірані та повернути літаки додому. Інакше це вважатиметься "порушенням".

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.

"ІЗРАЇЛЬ. НЕ СКИДАЙТЕ ЦІ БОМБИ. ЯКЩО ВИ ЦЕ ЗРОБИТЕ, ЦЕ БУДЕ СЕРЙОЗНЕ ПОРУШЕННЯ. ПОВЕРНІТЬ СВОЇХ ЛЬОТЧИКІВ ДОДОМУ, ЗАРАЗ! ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ США", - написав Трамп капслоком.

Пізніше Трамп додав, що Ізраїль не збирається атакувати Іран. За його словами, всі літаки розвернуться і полетять додому, дружньо помахавши Ірану крилами.

"Ніхто не постраждає, припинення вогню набуло чинності! Дякую за увагу до цього питання!" - написав американський президент.

Сумнівне перемир'я

Напередодні Трамп заявив, що Іран та Ізраїль повністю погодили перемир'я. "Це кінець війни. Це велика подія для Ізраїлю і всього світу", - сказав Трамп.

Після цього Трамп заявив, що припинення вогню набуло чинності 24 червня, і закликав сторони не порушувати його.

Ізраїль погодився на припинення вогню. Однак Іран 24 червня завдав удару балістичними ракетами по Ізраїлю. У відповідь Ізраїль вдарив по військових об'єктах у Тегерані.

Війна проти Ірану

Ізраїль розпочав операцію проти Ірану 13 червня і досяг значних успіхів у боротьбі з ядерною програмою Тегерана і його ракетними можливостями.

США вступили у війну 22 червня, завдавши удару по ядерних об'єктах Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

У відповідь Іран 23 завдав символічного удару по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі, яка є найбільшим об'єктом США на Близькому Сході й одночасно є штаб-квартирою Центрального командування США.

Однак потім Трамп заявив про бажання укласти перемир'я з іранським режимом.

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Ізраїль Дональд Трамп
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