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Трамп потребовал от Израиля немедленно отозвать самолеты из Ирана

Украина, Вторник 24 июня 2025 14:19
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Трамп потребовал от Израиля немедленно отозвать самолеты из Ирана Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Израиль должен прекратить бомбежки военных объектов и Иране и вернуть самолеты домой. Иначе это будет считаться "нарушением".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

"ИЗРАИЛЬ. НЕ СБРАСЫВАЙТЕ ЭТИ БОМБЫ. ЕСЛИ ВЫ ЭТО СДЕЛАЕТЕ, ЭТО БУДЕТ СЕРЬЕЗНОЕ НАРУШЕНИЕ. ВЕРНИТЕ СВОИХ ЛЕТЧИКОВ ДОМОЙ, СЕЙЧАС! ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ США", - написал Трамп капслоком.

Сомнительное перемирие

Накануне Трамп заявил, что Иран и Израиль полностью согласовали перемирие. "Это конец войны. Это великое событие для Израиля и всего мира", - сказал Трамп.

После этого Трамп заявил, что прекращение огня вступило в силу 24 июня, и призвал стороны не нарушать его.

Израиль согласился на прекращение огня. Однако Иран 24 июня нанес удар баллистическими ракетами по Израилю. В ответ Израиль ударил по военным объектам в Тегеране.

Война против Ирана

Израиль начал операцию против Ирана 13 июня и достиг значительных успехов в борьбе с ядерной программой Тегерана и его ракетными возможностями.

США вступили в войну 22 июня, нанеся удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В ответ Иран 23 нанес символический удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, которая является крупнейшим объектом США на Ближнем Востоке и одновременно является штаб-квартирой Центрального командования США.

Однако затем Трамп заявил о желании заключить перемирие с иранским режимом.

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Израиль Дональд Трамп
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