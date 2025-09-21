Трамп вимагає від Афганістану повернути США авіабазу: чим погрожує

"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її збудував - Сполученим Штатам Америки, трапляться дуже погані речі", - написав президент США Дональд Трамп 21 вересня.

Днем раніше Трамп заявив, що США ведуть переговори з Афганістаном про повернення військових на авіабазу в Баграмі.

Виведення американських військ з Афганістану він назвав найганебнішим днем в історії країни.

"Його ніколи не слід було здавати... Не було жодних причин здавати його... Я був тим, хто скоротив кількість солдатів до 5000, але ми збиралися зберегти Баграм, авіабазу", - заявив він журналістам.