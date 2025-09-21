Трамп вимагає від Афганістану повернути США авіабазу: чим погрожує

Президент США Дональд Трамп вимагає від Афганістану повернути Сполученим Штатам авіабазу Баграм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа в TruthSocial.
"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її збудував - Сполученим Штатам Америки, трапляться дуже погані речі", - написав президент США Дональд Трамп 21 вересня.
Днем раніше Трамп заявив, що США ведуть переговори з Афганістаном про повернення військових на авіабазу в Баграмі.
Виведення американських військ з Афганістану він назвав найганебнішим днем в історії країни.
"Його ніколи не слід було здавати... Не було жодних причин здавати його... Я був тим, хто скоротив кількість солдатів до 5000, але ми збиралися зберегти Баграм, авіабазу", - заявив він журналістам.
Вперше Трамп заявив про можливе повернення війська США на авіабазу в Баграмі 18 вересня під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
"Ми збиралися покинути Афганістан, але покинути його з силою і гідністю. І ми збиралися зберегти Баграм, велику авіабазу, одну з найбільших авіабаз у світі. Ми віддали її їм просто так", - сказав Трамп.
На це співробітник МЗС "Талібану" Заккір Джалал заявив, що "Талібан" не допустить відновлення контролю США над ключовою авіабазою в Афганістані.
Збройні сили США та армії союзників ввели війська до Афганістану після терактів 11 вересня 2001 року з метою притягнути до відповідальності лідера "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена та обмежити можливості цієї організації погрожувати США.
29 лютого 2020 року США та керівники ісламського руху "Талібан" підписали мирну угоду під назвою "Угода про мир в Афганістані".
Документ передбачав виведення всіх регулярних американських військ та військ НАТО з Афганістану до 31 серпня 2021 року та зобов'язував талібів протидіяти "Аль-Каїді" в підконтрольних йому районах, а також вести перемовини з урядом тодішньої Ісламської Республіки Афганістан.
Останній американський військовий покинув країну 11 вересня 2021.