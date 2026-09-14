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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп вимагає "компенсацій" у країн світу на тлі війни проти Ірану

22:26 14.09.2026 Пн
2 хв
США заговорили про витрати через війну на Близькому Сході
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США вважають, що країни, які не допомагали їм у війні проти Ірану, повинні після її закінчення компенсувати відповідні витрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа в Х.

Трамп вимагає "компенсацій"

Трамп зазначив, що нафта продовжує надходити через Ормузьку протоку. Проте країни світу, які не надали Сполученим Штатам жодної допомоги, мають компенсувати витрати після завершення конфлікту з Іраном.

"Нафта тече через Ормузьку протоку. Країни світу, які взагалі ніяк нам не допомогли, повинні і будуть відшкодовувати Сполученим Штатам Америки витрати, коли все це завершиться", - каже він.

Трамп також впевнений, що США роблять у цій ситуації значно більше для інших країн, ніж для себе.

"Ми робимо це набагато більше для інших, ніж для самих себе, і так було протягом поколінь!" - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що США готові розглянути питання мирних переговорів з Іраном, проте остаточне рішення щодо участі Вашингтона ще не ухвалено.

Крім того, Трамп припустив, що США можуть залишитися в Ірані після завершення війни та взяти контроль над нафтою, як у Венесуелі.

Також Трамп заявив, що не шкодує про початок війни проти Ірану. Також він відкинув припущення про те, що деякі з його прихильників були засмучені та деморалізовані війною.

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Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп