Трамп заявив, що Іран хоче укласти "швидку угоду", але останнє слово за ним
Іран прагне якнайшвидше укласти угоду, а США готові розглянути переговори, проте остаточне рішення щодо участі Вашингтона ще не ухвалено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, Іран нині зацікавлений у швидкому досягненні домовленості.
"Іран - держава, що занепадає, - дуже хоче укласти угоду, і якнайшвидше", - написав Трамп.
Водночас президент США заявив, що Вашингтон відкритий до можливості переговорів із Тегераном. Проте участь Сполучених Штатів у такому процесі ще не є вирішеною.
"Я вирішу, чи вирішать США взяти участь у переговорах - до чого ми ставимося відкрито", - зазначив Трамп.
Таким чином, американський президент допустив дипломатичний формат врегулювання, але не підтвердив, що США вже погодилися на переговори. Трамп також не повідомив, коли вони можуть відбутися та про які саме умови потенційної угоди йдеться.
Нагадуємо, нещодавно Іран відновив виробництво балістичних ракет на підземних об'єктах після ударів Ізраїлю та США. За даними The Wall Street Journal, Тегеран уже збирає щонайменше два основні типи ракет.
Також повідомлялося, що Іран попросив у Росії сучасні дрони "Герань", які Москва суттєво модернізувала під час війни проти України. За даними Financial Times, Тегеран хоче використати їх у війні проти США та Ізраїлю.