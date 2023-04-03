ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Білий дім стежить за можливими проблемами з безпекою через звинувачення Трампу

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 03 квітня 2023 19:45
Білий дім стежить за можливими проблемами з безпекою через звинувачення Трампу Фото: Дональд Трамп, експрезидент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білий дім уважно спостерігає за можливими проблемами з безпекою після того, як 45 президенту США Дональду Трампу пред'явили звинувачення.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це сказано у заяві Білого дому.

У відомстві наголосили, що "будуть готові до будь-якого насильства", але сподіваються, що в такій готовності не буде потреби.

"Немає жодних конкретних загроз, пов'язаних з виступом колишнього президента Трампа в суді", - додають у Білому домі.

Варто зауважити, що на початку 2021 року дії Трампа могли призвести до штурму Капітолію в США, під час якого загинули та постраждали люди.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що велике журі присяжних у суді Нью-Йорка звинуватило Трампа за виплату 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс.

Пізніше стало відомо, що, за даними CNN, Трамп має з'явитися до суду завтра, 4 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білий дім Дональд Трамп Суд
NEWS
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю