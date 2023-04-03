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Трамп вылетел на суд в Нью-Йорк, в городе ужесточили меры безопасности

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США, Понедельник 03 апреля 2023 20:28
Трамп вылетел на суд в Нью-Йорк, в городе ужесточили меры безопасности Фото: Дональд Трамп (Getty Image)
Автор: Наталья Кава

Бывший президент США Дональд Трамп вылетел в аэропорт Ла-Гуардия, Нью-Йорк. Там пройдет суд по обвинению Трампа в причастности выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Известно, что из Флориды в Нью-Йорк Трамп отправился на личном самолете. Его полет будет продолжаться около трех часов. По прибытии он проведет ночь в своей квартире, которая занимает три верхних этажа здания с видом на Центральный парк.

Многие сторонники бывшего президента ждут его приезда. Они собрались у башни Трампа - 58-этажного небоскреба в Нью-Йорке, расположенном на перекрестке Пятой авеню и 56-й улицы

В связи с прибытием Трампа в городе значительно усилены меры безопасности.

Фото: Трамп вылетел на суд в Нью-Йорк (news.sky.com)

Напомним, ранее стало известно, что большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка обвинило Трампа за выплату 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс.

Позже стало известно, что, по данным CNN, Трамп должен явиться в суд 4 апреля.

Также в Белом доме заявили, что внимательно наблюдают за возможными проблемами безопасности после того, как 45 президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения.

Детальнее о ситуации с Дональдом Трампом читайте в материале РБК-Украина - "Впервые в истории США. В чем хотят обвинить Трампа и угрожает ли ему арест".

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