Трамп використовує угоду з Україною для зміцнення впливу США у світі, - ЗМІ

Адміністрація президента США розглядає ресурсну угоду з Україною як модель для подальших міжнародних угод. Це відображає стратегію президента щодо використання вагомості зовнішньої політики Вашингтону для забезпечення доступу до активів і прибутків за кордоном.

Видання зазначає, що підписана угода, надає США привілейований доступ до нових проектів із розробки природних ресурсів України та була ключовою умовою Трампа для продовження допомоги у протидії повномасштабному вторгненню Росії.

Високопосадовець Мінфіну США на умовах анонімності заявив, що американські чиновники розглядають угоду з Україною як спосіб дати американському народу змогу долучитися до економічного зростання регіонів, які США зазвичай підтримують за рахунок грантів чи позик.

Чиновник описав угоду, яка охоплює ресурси, включаючи нафту і газ, графіт і алюміній, як таку, що відображає намір Трампа використовувати зовнішню політику для збільшення активів, а не зобов'язань на балансі США.

"Це повністю відповідає підходу адміністрації Трампа до дипломатії. Міністр фінансів заявив, що економічна безпека - це національна безпека, і це, безумовно, збігається зі схильністю Трампа до укладання угод, а не до дипломатії", - сказала Торрі Тауссіг, колишня чиновниця адміністрації Байдена, яка нині очолює Ініціативу трансатлантичної безпеки в Атлантичній раді.

Однак залишаються серйозні питання щодо перспектив цієї угоди з Україною. Біагато потенційних родовищ потребують подальших досліджень та інвестицій, щоб стати комерційно привабливими, а деякі з них розташовані поблизу або за лінією фронту.