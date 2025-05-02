Трамп использует соглашение с Украиной для укрепления влияния США в мире, - СМИ

Администрация президента США рассматривает ресурсное соглашение с Украиной как модель для дальнейших международных соглашений. Это отражает стратегию президента по использованию весомости внешней политики Вашингтона для обеспечения доступа к активам и прибыли за рубежом.

Издание отмечает, что подписанное соглашение, предоставляет США привилегированный доступ к новым проектам по разработке природных ресурсов Украины и было ключевым условием Трампа для продолжения помощи в противодействии полномасштабному вторжению России.

Высокопоставленный чиновник Минфина США на условиях анонимности заявил, что американские чиновники рассматривают соглашение с Украиной как способ дать американскому народу возможность приобщиться к экономическому росту регионов, которые США обычно поддерживают за счет грантов или займов.

Чиновник описал соглашение, которое охватывает ресурсы, включая нефть и газ, графит и алюминий, как отражающее намерение Трампа использовать внешнюю политику для увеличения активов, а не обязательств на балансе США.

"Это полностью соответствует подходу администрации Трампа к дипломатии. Министр финансов заявил, что экономическая безопасность - это национальная безопасность, и это, безусловно, совпадает со склонностью Трампа к заключению сделок, а не к дипломатии", - сказала Торри Тауссиг, бывшая чиновница администрации Байдена, которая сейчас возглавляет Инициативу трансатлантической безопасности в Атлантическом совете.

Однако остаются серьезные вопросы относительно перспектив этого соглашения с Украиной. Многие потенциальные месторождения требуют дальнейших исследований и инвестиций, чтобы стать коммерчески привлекательными, а некоторые из них расположены вблизи или за линией фронта.