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Угода США та України про надра: прибутку може не бути ще 10 років, - Reuters

П'ятниця 02 травня 2025 02:44
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Угода США та України про надра: прибутку може не бути ще 10 років, - Reuters Фото: інвестори стикаються з безліччю перешкод (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Днями США та Україна уклали угоду про надра. Але фінансова віддача, ймовірно, займе десятиліття або навіть більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Проблема полягає в тому, що інвестори стикаються з безліччю перешкод під час запуску нових рудників у країні, охопленій війною.

Консультанти з гірничодобувної промисловості навели агентству приклад. За їхніми словами, розробка рудників, що видобувають статично важливі корисні копалини в країнах з розвиненою гірничодобувною промисловістю, таких як Канада або Австралія, може зайняти від 10 до 20 років.

Також проблема полягає в тому, що інвестори стикаються з безліччю перешкод під час запуску нових рудників у країні, охопленій війною.

Reuters пише, що більшість родовищ корисних копалин в Україні мають недостатньо даних, щоб підтвердити їхню економічну доцільність. Крім того, інвестори можуть утриматися від вкладення коштів у країну, де інфраструктуру, як-от електропостачання і транспорт, зруйнувало повномасштабне вторгнення РФ, і де безпека в майбутньому не гарантована.

"Якщо хтось думає, що всі ці корисні копалини раптом почнуть масово виводитися з України - він просто мріє. Реальність така, що людям буде складно обґрунтувати інвестиції в таку країну, коли існують можливості вкладень у критично важливі мінерали в (інших - ред.) країнах, що не перебувають у стані війни", - сказав Адам Вебб, голова відділу корисних копалин у консалтинговій компанії Benchmark Minerals Intelligence.

Крім того, Вілліс Томас із консалтингової компанії CRU теж роз'яснив, що для отримання доходу необхідно багато часу і фінансових вкладень.

"Перехід від відкритого ресурсу до економічно життєздатного резерву вимагає значного часу та інвестицій, а обидва ці фактори були обмежені не тільки з початку війни, а й до неї", - сказав він.

Угода України та США про надра

Нагадаємо, в ніч на 1 травня стало відомо, що Україна і США підписали угоду про економічне співробітництво (угоду про надра). Підписи під документами поставили міністр економіки України Юлія Свириденко і глава Мінфіну США Скотт Бессент.

"Спільно зі США ми створимо Інвестиційний фонд із відновлення України, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу", - йшлося в публікації Свириденко.

Сторони зазначили, що ця угода вигідна обом країнам.

Детальний розбір, що передбачає документ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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