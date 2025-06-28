Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot
Президент США Дональд Трамп не исключил поставок в Украину дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию лидера в Белом доме.
Представитель СМИ спросил президента, рассматривает ли он возможность отправки ракет Patriot в Украину и принял ли он решение по этому вопросу.
"Возможно", - ответил Трамп.
MIM-104 Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении американской армии и войск стран-партнеров. Его производит консорциум компаний во главе с Raytheon.
Современная модификация системы PAC-3 оперирует ракетами, которые могут достигать сверхзвуковой скорости до 3 Маха и перехватывать цели, летящие со скоростью до 5 Махов.
Таким образом, комплекс способен перехватывать российские баллистические сверхзвуковые ракеты С-300/С-400, Х-22, Х-47М2 "Кинжал", "Искандер-М", а также северокорейские KN-23.
На сегодняшний день Воздушные силы ВСУ имеют на вооружении несколько батарей ЗРК Patriot.
В начале апреля 2023 года эта система впервые успешно сбила российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал" над Киевом.
Поставки ЗРК Patriot для Украины
В апреле президент США Владимир Зеленский поручил украинскому МИДу попытаться достичь согласия от США по покупке новых установок Patriot. Киев намерен приобрести у США оружия на 30-50 млрд долларов, в частности около 10 систем ПВО и ракеты к ним.
Недавно Украина передала США запрос на покупку установок и ракет для ЗРК Patriot.
В среду, 25 июня, Трамп не исключил передачи Украине дополнительных ракет для Patriot. Впрочем, он уточнил, что "они нам тоже нужны" и "мы также передаем их Израилю".
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