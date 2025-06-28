ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot

Суббота 28 июня 2025 00:03
UA EN RU
Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп не исключил поставок в Украину дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию лидера в Белом доме.

Представитель СМИ спросил президента, рассматривает ли он возможность отправки ракет Patriot в Украину и принял ли он решение по этому вопросу.

"Возможно", - ответил Трамп.

MIM-104 Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении американской армии и войск стран-партнеров. Его производит консорциум компаний во главе с Raytheon.

Современная модификация системы PAC-3 оперирует ракетами, которые могут достигать сверхзвуковой скорости до 3 Маха и перехватывать цели, летящие со скоростью до 5 Махов.

Таким образом, комплекс способен перехватывать российские баллистические сверхзвуковые ракеты С-300/С-400, Х-22, Х-47М2 "Кинжал", "Искандер-М", а также северокорейские KN-23.

На сегодняшний день Воздушные силы ВСУ имеют на вооружении несколько батарей ЗРК Patriot.

В начале апреля 2023 года эта система впервые успешно сбила российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал" над Киевом.

Поставки ЗРК Patriot для Украины

В апреле президент США Владимир Зеленский поручил украинскому МИДу попытаться достичь согласия от США по покупке новых установок Patriot. Киев намерен приобрести у США оружия на 30-50 млрд долларов, в частности около 10 систем ПВО и ракеты к ним.

Недавно Украина передала США запрос на покупку установок и ракет для ЗРК Patriot.

В среду, 25 июня, Трамп не исключил передачи Украине дополнительных ракет для Patriot. Впрочем, он уточнил, что "они нам тоже нужны" и "мы также передаем их Израилю".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу