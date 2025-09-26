Трамп не виключає Tomahawk для України і зняття заборони на удари по РФ, - WSJ

Зняття обмежень на удари

Видання із посиланням на джерела пише, що Трамп поінформував президента України Володимира Зеленського про готовність зняти обмеження на удари далекобійною зброєю по Росії. Про це WSJ повідомили високопоставлені американський і український чиновники.

Зеленський під час зустрічі попросив Трампа надати більше далекобійних ракет і дозволити бити ними по країні-агресорці. Трамп відповів, що не проти цієї ідеї, проте не взяв на себе жодних зобов'язань щодо скасування заборони США на такі атаки.

Кілька місяців адміністрація Трампа блокувала використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів по РФ. Вони включають тактичні ракетні системи ATACMS, з приводу чого Київ скаржився на нездатність ефективно протистояти Москві.

Представники України наступного тижня відправляться до Вашингтона для переговорів з міністром оборони США Пітом Хегсетом. Він разом зі своїм заступником з питань політики Елбрідж Колбі контролює запити Києва на удари американською зброєю по РФ.

Tomahawk для України

Під час зустрічі в Нью-Йорку президент України попросив американського колегу надати крилаті ракети Tomahawk, здатні бити на відстань від 900 до 1500 миль. Адміністрація Трампа розглядає можливість надання цих ракет, як і іншої зброї великої дальності.

Про це WSJ поінформували високопоставлені американський та європейський чиновники, обізнані з цими планами.

Наразі Білий дім та Пентагон не відповіли на запит про коментар щодо цього питання.