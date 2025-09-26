Трамп не исключает Tomahawk для Украины и отмены запрета на удары по РФ, - WSJ

Снятие ограничений на удары

Издание со ссылкой на источники пишет, что Трамп проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о готовности снять ограничения на удары дальнобойным оружием по России. Об этом WSJ сообщили высокопоставленные американский и украинский чиновники.

Зеленский во время встречи попросил Трампа предоставить больше дальнобойных ракет и позволить бить ими по стране-агрессору. Трамп ответил, что не против этой идеи, однако не взял на себя никаких обязательств по отмене запрета США на такие атаки.

Несколько месяцев администрация Трампа блокировала использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов по РФ. Они включают тактические ракетные системы ATACMS, по поводу чего Киев жаловался на неспособность эффективно противостоять Москве.

Представители Украины на следующей неделе отправятся в Вашингтон для переговоров с министром обороны США Питом Хегсетом. Он вместе со своим заместителем по вопросам политики Элбридж Колби контролирует запросы Киева на удары американским оружием по РФ.

Tomahawk для Украины

Во время встречи в Нью-Йорке президент Украины попросил американского коллегу предоставить крылатые ракеты Tomahawk, способные бить на расстояние от 900 до 1500 миль. Администрация Трампа рассматривает возможность предоставления этих ракет, как и другого оружия большой дальности.

Об этом WSJ проинформировали высокопоставленные американский и европейский чиновники, знакомые с этими планами.

Сейчас Белый дом и Пентагон не ответили на запрос о комментарии по этому вопросу.