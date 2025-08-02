Трамп не виключив переговорів із Путіним до завершення "дедлайну"

Ультиматум Трампа

В липні Дональд Трамп жорстко розкритикував Путіна за масовані обстріли України та дав диктатору 50 днів на досягнення миру з Києвом.

У разі відмови від пригрозив запровадити санкції проти країн, що закуповують російську нафту і додаткові санкції проти Росії.

Однак 29 липня Трамп раптово скоротив строк до 10 днів і встановив 8 серпня як новий "дедлайн" через відсутність зрушень у мирному процесі.

У Кремлі заявили про намір продовжувати агресивну війну і навіть пригрозили США ядерною війною.

31 липня Трамп заявив, що спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Москву.

Військовий експерт Михайло Самусь у коментарі РБК-Україна не виключив, що поїздка Віткоффа до Москви може стати останнім контактом президента США з Путіним.

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