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Трамп вигадав привід, щоб не давати Україні "потужні боєприпаси"

15:04 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Трамп вигадав привід, щоб не давати Україні "потужні боєприпаси" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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США не схвалили постачання Україні певного виду зброї, оскільки не вірили, що вона має можливість її застосовувати.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TIME.

Очільник Білого дому почав стверджувати, що Сили оборони України не мають у своєму розпорядженні ні літаків, ні іншої техніки для запуску деяких типів американських боєприпасів.

"Є боєприпаси, які президент Зеленський не взяв би, але це дуже потужні боєприпаси. Він не взяв би їх, тому що в нього немає літаків та обладнання, необхідного для використання цих боєприпасів", - сказав Трамп.

Він не захотів пояснювати журналістам, про які саме боєприпаси йдеться та чому Київ просив про їхнє постачання, якщо, мовляв, не міг би ними скористатися.

Що важливо розуміти, протягом останніх кількох днів президент США виступив із низкою неоднозначних заяв про Україну.

До прикладу, Трамп публічно назвав Київ "винним" у зростанні цін на дизель.

"Знаєте, дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю", - поскаржився нещодавно глава Білого дому.

Ба більше, Трамп скаржився, що президент України Володимир Зеленський не погодився пригальмувати з ударами по російських НПЗ.

"Велика проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають. Це не стільки близькосхідна проблема, скільки проблема Росії - через те, що Україна і Росія воюють одна з одною, і Україна підриває дизельні НПЗ у Росії, тому що вони переробляють багато нафти", - обурювався президент США.

До речі, нещодавно стало відомо, що в Конгресі закликали Трампа негайно вдарити "пекельними санкціями" по Росії.

Також ми розповідали, чому в Кремлі обурилися жорсткій вимозі США щодо України.

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