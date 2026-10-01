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У Путіна обурилися жорсткій вимозі США щодо України

13:12 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Путіна обурилися жорсткій вимозі США щодо України Фото: Дмитро Пєсков, речник Кремля (Getty Images)
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Команду російського диктатора Володимира Путіна не влаштовує, що США вимагають від РФ спочатку врегулювати ситуацію навколо України і лише потім відновлювати економічну співпрацю зі Штатами.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"На наш жаль, американці, як і раніше, пов'язують весь цей процес, попри очевидну вигоду, з врегулюванням ситуації в Україні. Тобто говорять, що спочатку має відбутися врегулювання, а вже потім - реалізація проєкту. Ми вважаємо, що могли б і не чекати. Могли б працювати на власну користь уже зараз", - поскаржився представник Путіна.

Окрім того, він почав стверджувати, що Україні досі не вдалося наблизитися до переговорів із Росією. На цьому тлі Пєсков укотре цинічно збрехав, що Європа продовжує перешкоджати відновленню переговорного процесу між Києвом і Московою.

"Поки обережні заяви окремих європейських політиків про необхідність діалогу з Москвою не впливають на загальноєвропейський антиросійський мейнстрим", - бідкається речник Кремля.

Пєсков почав вигадувати, що Європа замість пошуку шляхів деескалації напруженості "вирішила формувати власну безпекову ідентичність". Ба більше, він додав, що на створення європейських механізмів захисту країни ЄС витрачають майже 5% своїх бюджетів. На переконання представника Путіна, цей процес лише набирає обертів.

Попри це, Пєсков назвав позитивним явищем слова прем'єр-міністра Болгарії про важливість використання будь-якої можливості для діалогу з Росією.

Раніше РБК-Україна розповідало, чому команді Путіна не сподобалася ідея США щодо послаблення санкцій проти Росії.

Також ми писали, що російський диктатор неочікувано заговорив про "гарантії безпеки" для РФ.

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Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Пєсков Війна Росії проти України
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